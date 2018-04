Zelfreinigend toilet op strand toch open 09 april 2018

Het zelfreinigend toilet op het strand van Blankenberge, aan de Van Praethelling, is sinds deze vakantie opnieuw open. Dat is opmerkelijk, omdat het stadsbestuur vorig jaar nadacht over een andere invulling voor het sanitair blok. Het zelfreinigend toilet werd enkele jaren geleden al in gebruik genomen, maar kampte met technische problemen. Het was ook een tijdje gesloten door herhaaldelijk vandalisme. Toch besliste de stad nu om het toilet nieuw leven in te blazen. Dat is goed nieuws voor de vele dagjestoeristen die een sanitaire stop willen doen tijdens hun bezoek aan Blankenberge. De elektronische deurknop langs de binnenzijde, voor wie na 19 uur zou opgesloten geraken, is dit jaar overigens vervangen door een mechanische deurknop. (MMB)