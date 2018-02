Zelfde straf in beroep voor dodelijke aanrijding 24 februari 2018

Een 28-jarige Roemeen heeft ook in beroep drie maanden cel en een rijverbod gekregen voor een ongeval waarbij havenarbeider Dirk Provoost (37) uit Blankenberge het leven liet. Op 18 april 2015 voerde Dirk zijn vriend Bart Sitou naar huis, toen het rond 21.30 uur fout liep op de Koninklijke Baan in De Haan. Zijn wagen werd gegrepen door de bestelwagen van Alexandru M. Dirk was op slag dood, zijn vriend is voor zijn leven invalide. De Roemeen had 1,56 promille in zijn bloed en reed 130 in een zone 90. Omdat Dirk volgens de deskundige niet tijdig kenbaar heeft gemaakt dat hij linksaf wilde slaan, werd hij ook in beroep opnieuw voor de helft aansprakelijk gesteld. (SDVO)