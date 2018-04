Zeilschip Jacques Brel ontroert Jacques Rogge 30 april 2018

Blankenberge Oud-IOC-voorzitter en ex-zeiler Jacques Rogge (75) heeft zaterdag het zeilschip Askoy II bezocht. Dat is de vroegere boot van Jacques Brel.

De broers Staf en Piet Wittevrongel haalden het gestrande schip uit Nieuw-Zeeland terug naar België in 2007. Sindsdien wordt het gerestaureerd. Het staat in een loods in Zeebrugge, waar Rogge het kwam bekijken. "Ik was vroeger een klant bij Zeilmakerij Wittevrongel in Blankenberge", zegt Rogge.





"Ik nam drie keer deel aan de Olympische Spelen en werd een keertje wereldkampioen in het zeilen. Dat was altijd met zeilen uit Blankenberge. Ik ken de broers dus wel goed."





En ook van hun initiatief om het zeilschip Askoy II te redden, was hij op de hoogte. "Ik ben ontroerd", zegt Rogge. "Het is een fantastisch werk. Geen eenvoudige klus, maar wel eentje waar zoveel voldoening in zit." De broers Wittevrongel waren uiteraard fier dat uitgerekend de vroegere baas van het Internationaal Olympisch Comité een bezoekje bracht aan hun project. "Op 9 oktober, de sterfdatum van Brel, hopen we de Askoy II voor het eerst uit de loods te halen. Dan moet de boot nog de laatste oplapwerken krijgen. Volgend jaar, op 8 april (Brels geboortedag, red.), willen we het schip dan effectief opnieuw te water te laten." (BHT)