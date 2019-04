Zeeleeuwen wennen aan nieuw zwemparadijs: Sea Life neemt bassin van 500.000 euro in gebruik Bart Huysentruyt

04 april 2019

14u40 2 Blankenberge In attractiepark Sea Life in Blankenberge zwemmen de zeehonden en zeeleeuwen sinds donderdag in een nieuw buitenbassin. De oude waterbak was versleten en vertoonde gebreken. “De zeeleeuwen moeten nog een beetje wennen, maar dat komt wel goed”, vertelt verzorgster Emmelyn Becue.

Je kan er niet naast kijken in attractiepark Sea Life in Blankenberge: het grote zeehondenverblijf oogt een stuk moderner en aantrekkelijker dan ooit tevoren. Vanop de toeschouwerstribune heb je het beste zicht: de zeeleeuwen en zeehonden kunnen er genieten van een ruim bassin en minstens evenveel ruimte ernaast om te verpozen, in de zon te liggen of kunstjes in te oefenen. Voor de verzorgers is het een verademing. “Weg met de gaten in de vroegere omkadering of met het wat slordiger ogende verblijf. Wij zijn heel tevreden”, zegt verzorgster Emmelyn Becue. “Het is voortaan eenvoudiger om de zeeleeuwen op het droge wat oefeningen te laten doen. We moeten niet meer constant opletten waar we onze voeten zetten. Dat komt iedereen ten goede: de verzorgers, de dieren en de toeschouwers.”

Er zitten momenteel twee zeeleeuwen en één blinde zeehond in het verblijf. “Bezoekers kunnen veel dichter bij de dieren”, vertelt Emmelyn Becue. “Vroeger zat er nog grote gaten tussen en zag je de zeeleeuwen en zeehonden niet goed liggen. Nu kan je hier gewoon aan de hoge ramen staan en kijken naar de verschillende zeehonden in ons verblijf. Ook rolstoelgebruikers kunnen alles veel makkelijker zien. Het terras is daarvoor aangepast met zwart kunstgras. Doordat alles een beetje groter is geworden, oogt het ook overzichtelijker.” Tegelijk met het bassin zijn ook de filtratiesystemen aangepast en de hekken rondom de puppel vernieuwd. De puppel is het verblijf van de zeehonden.

De dieren moeten wennen aan de nieuwigheden. Onze zeeleeuw Rocky wil nog niet uit het water, waar hij zich veiliger voelt. We gaan hem ook niet pushen. Emmelyn Becue

Aanpassen

“Het is opnieuw wennen voor hen. Ze herkennen de omgeving wel, maar er zijn nieuwigheden waar ze toch weer gewoon aan moeten worden. Onze zeeleeuw Rocky wil bijvoorbeeld nog niet uit het water, waar hij zich veiliger voelt. We gaan hem ook niet pushen om dat te doen. Maar de andere zeeleeuw en onze blinde zeehond Stevie voelen zich wel al thuis. Alles komt goed voor de dieren. Zij zullen zich snel aanpassen.”

Sea Life heeft haar expertise in het opvangen en verzorgen van zeehonden. Vorige week nog werd de 500ste opgevangen zeehond vrijgelaten op het strand van Nieuwpoort. De zeehond werd er op 3 februari gevonden. Na een verblijf van ongeveer twee maanden in het zeehondenopvangcentrum, werd Nona vrijgelaten. Ook nu verblijft er nog een zeehondje in het opvangcentrum, het is bijna klaar om weer van de vrijheid te genieten.