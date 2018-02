Zeehond met eczeem vindt onderdak bij Sea Life 05 februari 2018

Dierenverzorgers van Sea Life in Blankenberge hebben een zeehondenpup met eczeem opgevangen. Het jonge diertje was aangespoeld op het strand van Middelkerke. Het gaat om een vrouwelijke, gewone zeehond van 21 kilogram. Ze heeft eczeem op de helft van haar lichaam. "De huid is er slecht aan toe, het bloed druppelt erdoor. De pup werd eerder al opgevangen in Nederland, dat is te merken aan de tag die ze draagt", zegt dierenverzorger Manu Potin. "Het is de eerste keer dat we dit zien. Maar het dier zal volledig herstellen." De pup voegt zich bij de vijf pups die op dit moment nog in het zeehondenopvangcentrum verblijven. Ze blijft op quarantaine tot ze helemaal genezen is. (BHT)