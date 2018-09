Zeedijk afgesloten door waterlek 07 september 2018

02u31 0

Door een groot waterlek was de Zeedijk in Blankenberge, tussen de Artanhelling en Charlierhelling, gisterenmiddag enige tijd afgesloten voor het verkeer. Het ging om een groot ondergronds lek. Het water spoot dus niet de lucht in. Om alle risico's te vermijden op eventuele verzakkingen en alle gevolgen van dien, werd de weg afgesloten. Ook voetgangers mochten niet passeren. Watermaatschappij Farys kwam ter plaatse om het lek te herstellen. De politie waarschuwde via sociale media voor de onderbreking en zorgde dat alles veilig verliep. (MMB)