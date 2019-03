Zaakvoerder krijgt zes maanden cel voor zwartwerk in Spaans restaurant La Hacienda Siebe De Voogt

27 maart 2019

13u25 0 Blankenberge De zaakvoerder van het Spaanse restaurant La Hacienda in Blankenberge heeft zes maanden cel met uitstel gekregen voor gesjoemel met de aangiftes van zijn personeel. Carmelo G.G. (65) annuleerde die aangiftes ‘s avonds stelselmatig als er geen controle was geweest.

Op 9 december 2017 vielen de sociale inspectie en lokale politie Blankenberge/Zuienkerke binnen in het restaurant langs de Vissersstraat. “De drie personeelsleden die aan het werk waren, bleken correct te zijn aangegeven in het dimona-systeem van de RSZ”, sprak de arbeidsauditeur in de Brugse rechtbank. “Het viel de inspectie wel op dat er die dag geen enkele werknemer geannuleerd werd, terwijl dat in het verleden wel veel gebeurde.” Het onderzoek bracht aan het licht dat zaakvoerder Carmelo G.G. (65) fraudeerde met de annulaties. “Hij meldde hen aan in de dimona-systeem, maar annuleerde die aangifte ’s avonds als er die dag geen controle was geweest. De personeelsleden werkten op dat moment dus in het zwart.”

G.G. werd vervolgd voor de niet-dimonamelding van negen werknemers en het te laat betalen van de lonen van acht van zijn personeelsleden. De man regulariseerde intussen 10.000 euro van de achterstallige sociale bijdragen, waardoor de rechter de celstraf van zes maanden met uitstel oplegde. G.G. kreeg ook een geldboete van 43.200 euro, waarvan hij 14.400 euro effectief betaalde.