Wouter Deprez test show uit in 't Colisée

Stand-upcomedian Wouter Deprez speelt op donderdag 4 januari om 20 uur een try-out van zijn nieuwste show 'Levend & vers' in 't Colisée in Blankenberge. Tickets en info via de website www.comedyshows.be of telefonisch op het nummer 050/70.81.98. (BHT)