Winteracademie stelt tentoon in Blankenberge 25 mei 2018

In de exporuimte De Meridiaan van het cultuurcentrum Casino van Blankenberge stellen de cursisten van de Winteracademie nog tot 3 juni hun creatieve ontwerpen voor.





Zo'n 50 lokale kunstenaars nemen deel. "De vraag naar creatieve opleidingen, zowel voor beginners als voor gevorderden, blijft groot", zegt schepen van Cultuur Philip Konings (Open Vld). "Het aanbieden van een gevarieerd en kwalitatief cursusaanbod blijft daarom een prioriteit voor het cultuurcentrum."





Wie volgend schooljaar wil deelnemen, kan zich vanaf 4 juni inschrijven via de website van de stad en vanaf 11 juni ook via het Infopunt Toerisme.





(MMB)