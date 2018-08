Willemsfonds trekt op uitstap 04 augustus 2018

Op 8 september organiseert Het Willemsfonds-Blankenberge een dagexcursie naar de Zuid-Engelse krijtkusten en Ramsgate. Bestuursleden Philip Konings en Franky Maelstaf gidsen de deelnemers door deze streek.





De ontdekkingstocht leidt langs de White Cliffs, pittoreske kustplaatsjes waar vikingen en Romeinen ooit aan land gingen en havenstadje Ramsgate.





De tocht begint met een boottocht van Calais naar Dover. De deelnemers krijgen te horen hoe de krijtkust en het landschap zijn ontstaan en bezoeken de ondergrondse tunnels van Ramsgate. In de deelnameprijs (70 euro voor leden en 75 euro voor niet-leden) zijn het vervoer, de kanaalovertocht, de toegang tot de sites en de lunch inbegrepen. Inschrijven kan tot 17 augustus. Info bij Franky Maelstaf via maelstaf.franky@telenet.be of op 0477/93.56.06. (MMB)