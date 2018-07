Willemsfonds pakt uit met boek 'Blankenbergse straten' 24 juli 2018

02u39 0

Het Willemsfonds heeft met 'Blankenbergse straten' een nieuw boekje uit. Je komt er meer te weten over de evolutie van Blankenberge en Uitkerke. De uitgave van het Willemsfonds bevat alle straatnamen van Blankenberge en Uitkerke, met toelichting waar de naam vandaan komt, wanneer de straat zijn naam kreeg, wanneer hij werd aangelegd, en wat de geschiedenis ervan is. Daarnaast bevat het boekje een chronologische reeks van tien kaarten die de evolutie van de stad schetsen vanaf de 9de eeuw tot nu. Auteur is Philip Konings, schepen voor onder meer Erfgoed, Cultuur & Toerisme (Open Vld). Hij is geograaf-geomorfoloog en directeur bij een bureau voor cartografie en mobile mapping.





(BHT)