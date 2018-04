Wie zag vermiste Marc De Meulemeester? 19 april 2018

02u39 1

De politie en het parket zijn op zoek naar de 80-jarige Marc De Meulemeester uit Blankenberge die al sinds vorige zaterdag vermist is. Hij verliet zaterdag 14 april rond halftwee 's middags zijn woonplaats in de Franchommelaan om de tram te nemen naar Oostende. Maar sindsdien is hij spoorloos. Marc De Meulemeester is ongeveer 1,70 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft grijs haar en draagt een bril. Hij loopt gebogen met de handen op zijn rug. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkergrijze broek en een zwarte zomerjas. De man heeft medische zorgen nodig. Wie meer informatie heeft over de man wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300.





(JHM)