Werkstraf na inbraakpoging bij eetcafé Matto’s JHM

19 maart 2019

13u38 0 Blankenberge Een 45-jarige man uit Blankenberge moet een werkstraf van 100 uren vervullen omdat hij probeerde in te breken in eetcafé Matto’s in Blankenberge. P.S. werd er betrapt met kousen over zijn handen. Zijn 32-jarige kompaan S.D. kreeg 6 maanden met uitstel.

De twee mannen werden op 3 november op heterdaad betrapt. Ze probeerden eetcafé Matto’s op de Zeedijk binnen te dringen, maar de politie kon hen kort daarna in de buurt klissen. P.S. droeg kousen over zijn handen en het duo had inbrekersmateriaal bij. Beiden werden opgepakt en P.S. zit nog steeds in de cel. Hij pleegde ook tal van andere feiten. Zo stond hij ook terecht wegens informaticabedrog omdat hij 2.750 euro afhaalde van de rekening van een vrouw waarmee hij zogezegd een relatie had, maar dat bleek niet te kloppen. En in de frituur waar hij nog gewerkt had, drong hij eens binnen om geld te stelen.