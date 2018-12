Wens van 91-jarige komt uit: Sea Life bezoeken met limo Bart Huysentruyt

In dierenpark Sea Life in Blankenberge hebben ze één bezoeker wel heel erg in de watten gelegd. De 91-jarige Gilbert Verhaeghe kreeg dankzij de seniorenorganisatie S-Plus een topdag aangeboden. Vanuit zijn woning in de Slachtersstraat in Oostende mocht hij maandag met de limousine naar het dierenpark. In zijn zog: zijn beste vrienden én enkele mensen die het niet breed hebben, maar die Gilbert er absoluut bij wilde hebben. “Als ik dan toch de kans krijg om naar hier te komen, dan mag het eens iets speciaals zijn”, glundert de vroegere taxichauffeur uit Oostende. “Dankzij het dienstencentrum Sint-Jozef is mijn droom in vervulling gegaan.” De seniorenvereniging S-Plus doet elk jaar een paar dromen van senioren uitkomen. “Ik ben nu eenmaal dol op dieren”, glimlacht Gilbert Verhaeghe. “In de limo was het vooral warm, maar ook plezant. Ik ben heel blij dat mijn beste vriend André erbij is, en Diane, en Karel... Het is mooi om dit met hen mee te maken.” In het park werden ze door S-Plus getrakteerd op een wandeling langs de indrukwekkende vissenverblijven. Tussendoor was er ook tijd voor koffie en taart. Gilbert Verhaeghe is een bekende Oostendenaar. Hij was tussen 1953 en 2002 taxichauffeur in de badstad en tien jaar voorzitter van de taxibond. Gilbert woont nog altijd zelfstandig én is rad van tong.