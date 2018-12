Weg even afgesloten door gekantelde vrachtwagen JHM

22 december 2018

De Blankenbergse Dijk tussen Uitkerke en Zuienkerke was zaterdag in de voormiddag even helemaal afgesloten door een ongeval. Een trucker was er met zijn gevaarte in de zachte berm beland waarna de vrachtwagen kantelde. Omdat het gevaarte getakeld moest worden werd de weg even helemaal afgesloten. Na de middag was de weg terug vrij.