Weer hommeles in college: N-VA boos op burgemeester 09 augustus 2018

02u47 0 Blankenberge N-VA is niet te spreken over de forse uitspraken die burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) maandag heeft geformuleerd in het dossier van de spoedgevallendienst.

Op de campus AZ Zeno in Blankenberge maakte De Clerck zich opnieuw zorgen over het ontbreken van een mug-dienst.





Volgens het ziekenhuis heeft de situatie al mensenlevens gekost. Maar N-VA vindt de houding van meerderheidspartner Open Vld en burgemeester Ivan De Clerck onbegrijpelijk.





"Wat ons het meest stoort, zijn de ongenuanceerde uitspraken van de burgemeester die het dossier geen meter verder helpen. We willen ons daarvan dan ook met klem distantiëren", zegt eerste schepen Daphné Dumery (N-VA), die zegt niet op de hoogte te zijn gebracht. "Het dossier dateert van voor 2011. Het ziekenhuis wist toen al wat de consequenties zouden zijn indien ze de dienstverlening nodig voor een erkenning als mug zouden overhevelen naar een nieuwe campus in Knokke. Het is steeds hetzelfde verhaal. Open Vld Blankenberge is gewoon te lang aan de macht geweest, verzwijgt cruciale informatie en behandelt haar coalitiepartners met minachting. Deze werkwijze komt nu in dit dossier als een boemerang terug. Het ergste is dat elke Blankenbergenaar er het slachtoffer van is."





Ook oppositiepartijen zoals CD&V en sp.a hebben zich al uitgesproken tegen de uitspraken van de burgemeester. (BHT)