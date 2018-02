Wagen gestolen 26 februari 2018

In de Dumonstraat in Blankenberge is vrijdagnacht een rode Peugeot 308GTI gestolen. De eigenaar heeft de diefstal 's ochtends opgemerkt en alarmeerde de politie. "De wagen is op honderd meter van mijn woning gestolen", zegt de eigenaar. De politie van Blankenberge verspreidde ook via sociale media de kenmerken en een foto van de wagen om een groter publiek te bereiken, wat mogelijk meer tips kan opleveren. De Peugeot, met een nieuwwaarde rond de 30.000 euro, is te herkennen aan de nummerplaat 1-BRS 178. Wie informatie heeft, kan terecht bij de lokale politie. (MMB)