Vuurwerk aan de vuurtoren 16 augustus 2018

Op vrijdag 17 augustus trakteert Blankenberge haar inwoners en bezoekers op een artistiek ontroerend totaalspektakel waar vuurwerk op gesynchroniseerde muziek centraal staat. Het spektakel start omstreeks 22 uur op het vernieuwde vuurtorenplein bij de zeedijk, met de vuurshow Coeur en Feu. Zeven vuurartiesten brengen een show. Aansluitend is er vuurwerk op het strand, met speciale effecten die aansluiten op het thema. De conceptregie is in handen van de pyrotechniek-specialist Moving Fire Arts & Firework die al eerder in Blankenberge aan het werk was. (BHT)