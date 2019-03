Vuûle Jeanetten brengen de zon mee Bart Huysentruyt

05 maart 2019

15u34 0 Blankenberge In Blankenberge is er een einde gekomen aan drie dagen carnavalsgekte. De stoet van de Vuûle Jeanetten sloot de feestperiode voor de carnavalisten af.

Hoewel het de uren daarvoor stevig had geregend, kwam de zon tevoorschijn toen de stoet uitging. Vanaf zaal De Perse stapte een honderdtal Vuûle Jeanetten in een balorige optocht door de badstad, af en toe onderbroken voor een ‘pitstop’ in een café. Veel hebben de vreemde figuren niet nodig: masker, ‘vellen mantel’ en gigantische valse borsten volstaan om mee te lopen met de Vuûle Jeanetten. Traditioneel hebben ze ook een vette haring mee of parfum om omstaanders te ‘zegenen’. De Vuûle Jeanetten die op Vette Dinsdag op straat komen, liggen aan de oorsprong van het carnavalsgebeuren in Blankenberge. Komend weekend is er nog een carnavalsduik in de Noordzee.