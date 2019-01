Vuilniszakken vatten vuur in Blankenberge, oorzaak wellicht toch accidenteel Mathias Mariën

28 januari 2019

Op de benedenverdieping van een pand in de Hanneusestraat in Blankenberge hebben maandagmiddag even na 15 uur enkele vuilniszakken vuurgevat. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur relatief snel onder controle. Er was wel relatief veel rookschade. Omdat vuilniszakken in principe niet zomaar vuur vatten, werd aanvankelijk uitgegaan van een mogelijke brandstichting. De politie nam één iemand mee voor ondervraging. Verder onderzoek wees echter uit dat de oorzaak wellicht toch accidenteel was. Er raakte bij de brand niemand gewond.