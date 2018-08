Vrouw verbrand aan hand na brand 06 augustus 2018

02u34 0

In de Rogierlaan in Oostende brak vrijdagavondbrand uit in een appartement op de derde verdieping. Er ontstond een kortsluiting in de dampkap van de keuken. Dat veroorzaakte een vonk maar doordat er ook een vogelnest in de afvoerbuis zat die daardoor wat verstopt was, ontstond er een brand. De bewoonster probeerde die zelf te doven maar raakte daarbij verbrand aan haar hand. Ze moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade in de keuken bleef beperkt. (JHM)