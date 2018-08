Vrouw rijdt tegen verlichtingspaal 23 augustus 2018

In de Duindistellaan in Uitkerke, bij Blankenberge, is een bestuurster dinsdagavond met haar wagen op een verlichtingspaal gebotst. De buurtbewoonster verloor even na 20 uur de controle over het stuur van haar blauwe Renault Wind ter hoogte van het kruispunt met de Irisstraat. Ze raakte van de weg af en kwam tegen de paal tot stilstand op het voetpad. De hulpdiensten snelden haar te hulp en brachten de bestuurster met lichte verwondingen over naar het ziekenhuis. De wagen was door het ongeval niet meer rijvaardig en werd getakeld. (SDVO)