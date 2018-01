Vrouw (28) vermist 02u37 0 Politie Blankenberge Lien Bisschop. Blankenberge De politie vraagt om uit te kijken naar Lien Bisschop in een opsporingsbericht.

Lien verliet dinsdag rond de middag haar woning in Blankenberge en sindsdien is er geen spoor meer van haar. Lien is 28 jaar oud, ongeveer 1,80 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw.





Welke kledij ze droeg bij haar verdwijning, is niet geweten. Ze heeft haar gsm niet meegenomen. Als Lien dit bericht zou lezen, vraagt de politie haar contact met hen op te nemen. Wie concrete informatie heeft over de verblijfplaats van Lien kan terecht bij de lokale politie op het nummer 050/42.98.42. (MMB)