Vrouw (20) verkoopt cannabis aan hangjongeren 25 mei 2018

02u53 0 Blankenberge Een 20-jarige vrouw uit Blankenberge riskeert 18 maanden cel omdat ze minstens 7 tieners tussen 14 en 16 jaar van cannabis voorzag.

Die bende jongeren veroorzaakte veel overlast in de kuststad, en van die groep was C. het kopstuk. "De vrouw heeft in de eerste 11 maanden van 2017 aan minstens 7 tieners cannabis verkocht", sprak de procureur.





"Ze werd meerdere keren betrapt. Aan de schoolpoort sprak ze af met twee tieners om hen cannabis te geven. Ze voorzag de drugs voor haar 'bende'. Ik vraag 18 maanden." De rechter maakte zich erg kwaad. "Je hebt zelfs zoveel overlast veroorzaakt dat er verschillende meldingen kwamen bij de politie. Een van die alerte burgers heeft zelfs eens je voorraadje opgekocht en aan de politie gegeven. 'Zo kan ze die rommel tenminste niet meer verkopen aan die kinderen', zei hij. Dat maakte ik nog nooit mee! En het ging dan nog om kinderen met een verlaagde weerbaarheid, iemand die zelfs pas zijn moeder verloor! En jij maakt hen kapot."





Begeleiding

De advocaat van C. vroeg begrip. "Ze heeft zelf de mentale leeftijd van 14 jaar en geen vrienden van haar leeftijd. Die tieners zijn eigenlijk mentaal veel sterker dan haar en spanden haar voor hun kar. Ze heeft nood aan een strikte begeleiding."





Op de vraag of ze dat zelf wou, haalde C. echter haar schouders op. "Ik heb eigenlijk niets te zeggen", zei ze. Ze krijgt nu een kans om zich te bewijzen. Als ze tegen 13 september niet drugsvrij is en werk gezocht heeft, krijgt ze 18 maanden cel.





(JHM)