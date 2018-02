Vrijetijdsbeurs voortaan in Casino 15 februari 2018

02u54 0

De vrijetijdsbeurs van de vzw Connext verhuist in november van dit jaar van het domein van Sport Vlaanderen naar het Casino van Blankenberge. Op zondag 18 november tussen 10 en 18 uur vindt het evenement plaats. Verder blijft de succesformule grotendeels behouden. Elke Blankenbergse vereniging kan er zich promoten via demonstraties, initiaties en workshops. Ook individuele hobby-beoefenaars zullen een plaats kunnen krijgen op de beurs. Geïnteresseerde verenigingen en individuen kunnen zich nog tot eind september aanmelden via www.vrijetijdsbeurs.be.





(BHT)