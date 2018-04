Voortaan kijkhut in Zeebos 14 april 2018

02u47 0

De provincie West-Vlaanderen en de stad Blankenberge openden gisteren een kijkhut in het provinciedomein Zeebos. De hut biedt enerzijds een mooi uitzicht op de open weilanden die verschillende water- en weidevogels aantrekken en anderzijds op de oude poldergraslanden ten noorden en ten oosten van het provinciedomein. De nieuwe kijkhut heeft vier kijkopeningen waardoor zowel natuurliefhebbers, geoefende vogelaars als natuurfotografen comfortabel en vanuit alle hoeken het domein in beeld krijgen. Er zijn ook infoborden waarop de meest voorkomende vogelsoorten afgebeeld staan. In totaal kostten de hut en het nieuwe pad ernaartoe zo'n 50.000 euro. (BHT)