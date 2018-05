Voortaan geen oranje, maar wit licht op zeedijk 19 mei 2018

Op de zeedijk van Blankenberge is een firma deze week gestart met het plaatsen van de nieuwe openbare verlichting. Eerder waren al voorbereidende kabelwerken gebeurd. Nu worden de lampen geplaatst. "De palen worden één per één vervangen, met uitzondering van de palen ter hoogte van het Casino. Daar zullen we kiezen voor een betere inplanting", zegt schepen van Openbare Werken Patrick De Klerck (Open Vld). Ook de kleuren veranderen. In plaats van oranje lampen kiezen ze in Blankenberge voor warm wit. Eén op de twee palen wordt uitgerust met vlaggenhouders. Er komen ook vogelpinnen op. Het werk moet tegen de zomervakantie helemaal klaar zijn. (BHT)