Voor rechter na lozen van afvalwater in beken 06 september 2018

De zaakvoerder van het aardappelverwerkend bedrijf Legrand langs de Brugse Steenweg riskeert een celstraf van zes maanden, waarvan de helft met uitstel, voor het overtreden van de milieuwetgeving. Hij staat onder meer terecht voor het illegaal lozen van afvalwater in beekjes. De feiten dateren al van enkele jaren geleden en veroorzaakten toen overlast bij buurtbewoners. De laatste overtreding werd in 2016 vastgesteld. "De problemen zijn ondertussen van de baan. Mijn cliënt heeft heel wat investeringen gedaan om met alles in regel te zijn. Een celstraf lijkt me dan ook buiten alle proportie", zegt zijn advocaat. De man zelf spreekt van zonden uit het verleden en stelt dat niet alles met opzet is gebeurd. "Mijn dochter helpt nu mee in de zaak en kijkt strikt toe op het volgen van de regels", sprak de zaakvoerder zelf. De rechter wil zeker weten dat alle nodige maatregelen nu genomen zijn en zal de bevoegde diensten een controle laten uitvoeren. Behalve de celstraf riskeert de man ook een geldboete van 30.000 euro, waarvan 6.000 met uitstel. De zaak wordt verder behandeld op 6 februari. (MMB)