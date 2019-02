Voor het eerst in 30 jaar: prinsenbal zonder verkiezing BHT

18 februari 2019

07u55 0 Blankenberge In het Casino van Blankenberge is Robby Van Troostenberghe (23) zaterdagnacht aangesteld als nieuwe prins carnaval. Hij was de enige kandidaat. Voor het eerst in dertig jaar was er geen verkiezing nodig.

En dat is vervelend voor Robby zelf, vindt Carlos De Deyne van Confrérie van de Leute. “Een prins die zonder verkiezing wordt verkozen, moet dat zijn hele leven vaak horen", zegt hij. “Robby kan daar zelf niks aan doen. Terwijl hij er net voor zorgt dat er wel degelijk een prins carnaval is.” Robby I zegt zelf blij te zijn met zijn titel. “Ik heb er al mijn energie in gestoken, dus het is geen goedkope titel.” In 2016 was zijn vader Georges Van Troostenberghe nog carnavalprins van Blankenberge. De prins van Blankenberge wordt op zaterdag 2 maart, de dag voor de carnavalsstoet, aangesteld.