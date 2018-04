Voetbalplein maakt plaats voor 'groene oase' 28 april 2018

Het vroegere voetbalplein van Daring Blankenberge aan de Eric Jameslaan verandert de komende jaren in een nieuw park met bos. Het schepencollege keurde dat plan zopas goed. De voetbalclub, tegenwoordig KSC Blankenberge, speelt al een tijdje op de terreinen van Sport Vlaanderen. "Dus kunnen we de plannen voor dit terrein uitvoeren", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick De Klerck (Open Vld). "Dit wordt een nieuwe groene oase met een park- en bosgebied vol streekeigen planten en bomen. Op die manier gaan we zeker honderden nieuwe bomen aanplanten. Er komen ook wandelpaden, waterpartijen en bankjes."





Ook de achterzijde van de Soetestraat wordt mee opgenomen in de plannen en wordt groen, net als de verwaarloosde privé-tennisterreinen. De stad stelt de volgende maanden een ontwerpteam aan om de concrete uitwerking van deze nieuwe groene long vorm te geven. Hiervoor zullen ze een beroep doen op WINVORM van de provincie West-Vlaanderen. Ter hoogte van de Jameslaan is er ruimte voor de komst van een appartementsgebouw. Voor de hoogte zou het project zich kunnen spiegelen aan de hoogte van de bestaande appartementen aan de ingang van het vroegere voetbalterrein." Oppositiepartij CD&V is niet onder de indruk van de plannen. "Opvallend is de aankondiging om het speelplein De Soetekoeke te integreren in de plannen. Nu komt men aandraven met een scenario waarbij het speelplein plots kan blijven. Het is pure aankondigingspolitiek", zegt Sandy Buysschaert. (BHT)