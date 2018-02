Vlaams Belang vraagt mandaat Tanguy Veys terug 01 februari 2018

Vlaams Belang vraagt dat gemeenteraadslid Tanguy Veys zijn mandaat inlevert en vanaf nu als onafhankelijke zetelt in de gemeenteraad. Volgens de partij was het bovendien hún beslissing om niet verder te gaan met Veys, die dinsdag aankondigde met een eigen stadslijst naar de kiezer te trekken.





De breuk tussen Vlaams Belang en Tanguy Veys lijkt zo uit te draaien op een welles-nietesspelletje. Aan de ambities van Veys verandert het alvast niks: hij wil nog steeds als lijsttrekker van de lokale stadslijst Beter Blankenberge naar de kiezer trekken. "Voor de partijtop was het geen optie dat Tanguy Veys ons in Blankenberge zou vertegenwoordigen", zet Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. "Een maand geleden hebben we hem op de hoogte gebracht van onze beslissing. Zijn gedrag op sociale media past niet binnen de strategie van onze partij. De manier waarop hij andere politici benadert én aanspreekt, is onaanvaardbaar. Ook respect voor de politie is bij hem ver te zoeken. We verwachten dat hij zijn mandaat om te zetelen in de gemeenteraad namens Vlaams Belang teruggeeft."





Tanguy Veys zegt niet onder de indruk te zijn van de woorden. "Mijn mandaat teruggeven? Dat ben ik niet van plan. De kiezer heeft mij verkozen als vertegenwoordiger van Vlaams Belang. Dat moeten ze respecteren", aldus Veys. Over zijn gedrag tegen de politie is hij duidelijk. "Ik meen te denken dat ik redenen heb om zo kritisch te zijn. Er loopt daarover nog een rechtszaak. Het zal mij benieuwen welke stelling de rechtbank daarin inneemt. Van Vlaams Belang uit hebben ze nooit echt de moeite gedaan om de situatie zelf in te schatten."





De partij laat alvast weten er alles aan te zullen doen om met een vervanger naar de kiezer te trekken. (MMB)