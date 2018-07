Vlaams Belang komt toch op in badstad 25 juli 2018

02u27 0

Vlaams Belang trekt dan toch naar de kiezer in Blankenberge. Daar was even twijfel over nadat kopstuk Tanguy Veys bekend maakte dat hij met een eigen lijst naar de kiezer gaat.





"Er wordt hard gewerkt om een mooie lijst samen te stellen", zegt kersvers lijsttrekker Mark Misson (49). De vastgoedexpert is ook bekend in Blankenbergse sportmiddens. Hij zal een lijst met bijna allemaal nieuwkomers samenstellen. De tweede plaats wordt ingenomen door Magda Van de Vijver (68), ere-gemeenteraadslid in Brasschaat.





De lijst wordt geduwd door oud-OCMW-raadslid Rika Buyse (81). "Eind augustus moet de lijst klaar zijn", zegt Misson, die op twee zetels mikt. (BHT)