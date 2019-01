Vissen tellen in Sea Life is geen sinecure: “Vooral de guppy’s zijn moeilijk” Bart Huysentruyt

06 januari 2019

15u23 0 Blankenberge In Sea Life Blankenberge zijn zaterdag tientallen vrijwilligers opgedaagd om vissen te tellen. Het dierenpark maakt immers zijn jaarlijkse inventaris op.

“Dat is belangrijk voor onze kweekprogramma’s”, zegt verzorger Bas Bovendeur. “Aan de hand van de aantallen kunnen we vaststellen of bepaalde vissoorten het goed doen en waar er bijgestuurd moet worden.” Dat daarvoor vrijwilligers opgetrommeld worden, is opmerkelijk. “Er zitten hier drieduizend vissen. Tel ze maar eens op korte tijd. Dat is, enkel met verzorgers, echt een enorme taak. Ze gaan niet even stilzitten voor ons.”

De meeste moeite hadden de vrijwilligers met de kleintjes: de guppy of kardinaaltetra. “Ze zwemmen met zo'n veertig tegelijk”, zegt Bas Bovendeur. “Hoe meer ogen we hebben, hoe beter we kunnen zien. We willen vermijden dat we een gokje wagen.”

De bezoekers telden zaterdag zo'n 150 vissoorten. Hoeveel vissen er exact zijn, moet binnenkort duidelijk zijn.