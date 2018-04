Vijf zeehondenpups weer veilig naar zee 03 april 2018

Aan de Gadeynehelling, ter hoogte van de O'Neill Beach Club in Blankenberge zijn zaterdag vijf zeehondjes Seapok, Robby, Zazou, Caster en Pluizebol vrijgelaten in zee. De pups spoelden tussen eind december en eind februari aan op de Belgische kust. Nu zijn ze voldoende aangesterkt om het zeehondenopvangcentrum in Sea Life Blankenberge te verlaten. Slechts een zeehondenpup, Xena, heeft nog niet het streefgewicht bereikt en wordt pas later vrijgelaten. Heel wat gezinnen met kinderen konden de paasvakantie meteen inzetten met een heuglijke gebeurtenis. "Seapok verbleef al het langst in het zeehondenopvangcentrum", zegt verzorger Manu Potin.





Ziek

"Net voor kerst werd hij opgepikt uit Koksijde door de brandweer, waarna hij naar het park werd gebracht. Hij werd geadopteerd door het bedrijf Apok. Zij gaven hem ook zijn naam. Robby kwam er in januari 2018 bij. Deze grijze zeehond uit De Haan had koorts, een snotneus en korstjes rond zijn ogen. Zazou, aangespoeld in Nieuwpoort, vervoegde hen twee dagen later. Bij aankomst woog ze slechts 11 kilogram, had ze koorts, was ze erg verzwakt en was ze een oog kwijt. Caster vervoegde als vierde pup het gezelschap op 5 februari. Hij werd met een gewicht van 19 kg binnengebracht met wondjes, diarree en onzuivere ademhaling. De laatste zeehond is Pluizebol uit Wenduine. Gebeten door een hond werd hij binnengebracht op 28 februari."





Eerst kregen de zeehonden nog een check-up. Daarna trokken ze de zee in. (BHT)