Vijf surfers uit zee gered bij reddingsoefening 16 augustus 2018

02u26 0 Blankenberge Op het strand van Blankenberge werd dinsdagmorgen ter hoogte van surfclub O'Neill een grootscheepse reddingsoefening gehouden, de derde deze zomer aan de Belgische kust.

Volgens het scenario raakten vijf surfers in moeilijkheden op zee tijdens een watersportcursus. Daarbij werden ze nog eens aangevaren door een jetskipiloot die op zijn beurt een beroerte had gekregen. Zowel de Seaking, scheepvaartpolitie, lokale politie, VBZR, VLOOT, brandweer en mugheli namen deel aan de oefening. Voor de tweede keer werden ook drones ingezet om de drenkelingen te lokaliseren.





De oefening verliep volgens het kabinet van gouverneur Decaluwé vlot, al is er nog wat werk aan de afsprakenregeling bij de inzet van drones.





(SDVO)