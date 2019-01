Vijf joints per dag ‘door stress in callcenter’: werkstraf JHM

24 januari 2019

16u01 0

Een 21-jarige jongeman uit Blankenberge had een wel heel speciale reden in petto om aan de strafrechter te verklaren waarom hij nu nog steeds tot 5 joints per avond rookt. “Ik werk in een callcenter en wordt iedere dag geconfronteerd met kwade mensen die bellen omdat er iets niet in orde is met hun water of elektriciteit”, spraken G.V. en zijn advocaat. “Het is élke dag zo. Dat is mentaal erg zwaar want elke dag krijg ik wel dingen naar mijn hoofd geslingerd over zaken waar ik niks aan kan doen. Om ‘s avonds dan even stoom af te laten rook ik die joints, die me daarbij helpen bekomen.” Hij riskeerde 18 maanden cel maar de rechter gaf hem een werkstraf van 180 uren. Dat komt omdat hij naast cannabis ook in het bezit werd gevonden van andere drugs. De man moet ook nog 3.300 euro drugsgeld terugbetalen.