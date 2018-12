Vijf gewonden bij zwaar ongeval in Blankenberge: één slachtoffer in kritieke toestand Mathias Mariën

14 december 2018

19u57 7 Blankenberge Bij een zwaar verkeersongeval langs de Brugse Steenweg in Blankenberge zijn vrijdagavond vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén daarvan verkeert nog steeds in kritieke toestand.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.30 uur langs de Brugse Steenweg, de belangrijkste invalsweg richting Blankenberge. Over de omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid.

De bestuurder van een grote bestelwagen reed richting Blankenberge en week plots af van z’n rijvak en botste frontaal met een kleine personenwagen die kwam aangereden. De klap was enorm hevig. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse met verschillende ambulances. De brandweer hielp de slachtoffers uiteindelijk uit hun benarde situatie.

Al snel was duidelijk dat de tol zwaar is. De brokstukken lagen verspreid over het wegdek en in totaal raakten vijf personen betrokken en gewond. De aangereden wagen werd door de klap op een parking gekatapulteerd en was volledig verhakkeld. In de personenwagen zaten vier personen.

Twee daarvan raakten zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Eén daarvan is nog steeds kritiek. De twee andere inzittenden van de wagen liepen lichtere verwondingen op. Ook de bestuurder van de bestelwagen liep zware, maar geen levensbedreigende verwondingen op. Bij de crash raakten nog twee andere wagens betrokken, maar die liepen enkel blikschade op.

Door het ongeval liep het verkeer langs de Brugse Steenweg fikse hinder op. De straat werd plaatselijk afgesloten in beide richtingen. De politie kwam ter plaatse en probeerde alles in goede banen te leiden. Even na 20 uur werd de baan terug vrijgegeven.