Vier jongeren in de cel voor brutale overval op ex-gemeenteraadslid Siebe De Voogt

12 februari 2019

17u26 0 Blankenberge Vier jongeren zitten in de cel voor hun betrokkenheid bij een brutale overval op Tanguy Veys (46) uit Blankenberge. Het voormalige gemeenteraadslid werd een week geleden toegetakeld voor de deur van zijn ex-vrouw in Ardooie. De vermoedelijke opdrachtgever werd nog niet opgepakt.

Tanguy Veys ging de dag van de feiten zijn zoon ophalen bij zijn ex-vrouw in Ardooie. Toen hij aanbelde, stopte wat verderop een wagen. Twee jongemannen stapten uit en liepen op Veys af. Het voormalige Blankenbergse gemeenteraadslid fotografeerde zijn belagers, waarna ook de bestuurder van de wagen op hem af kwam. Het bleek te gaan om Y.S., een Izegemnaar die al gekend stond bij de politie. Hij zou Veys uiteindelijk de zwaarste klappen toedienen. Samen met zijn twee kompanen sloeg en schopte hij het slachtoffer in elkaar. Uiteindelijk namen de overvallers de vlucht met de gsm en portefeuille van de veertiger. In het ziekenhuis kreeg Veys drie hechtingen boven zijn oog en werden ook verschillende schaafwonden en blauwe plekken vastgesteld. Via de vluchtwagen en op basis van camerabeelden kon de politie verschillende verdachten identificeren.

Pedofiel

Y.S. zou de twee andere vechtersbazen 250 euro beloofd hebben als ze hem zouden helpen. “We wilden die pedofiel een lesje leren”, klonk hun motief. “Het stond zo op zijn gezicht te lezen.” De raadkamer verlengde de aanhouding van de Izegemnaar dinsdagmorgen met een maand, net als die van een van zijn kompanen. De derde overvaller werd gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

Tijdens de overval bleef een jonge vrouw in de wagen zitten. Ook zij werd gearresteerd en moet een maand langer in de cel blijven. Het gerecht is ondertussen nog op zoek naar een vijfde verdachte, die de opdracht voor de overval zou gegeven hebben. Veys werd een maand geleden naar eigen zeggen al eens bedreigd in dezelfde buurt. “Maar of dat iets met deze feiten te maken heeft, weet ik niet”, zegt hij. “Ik ben blij dat het gerecht zo snel verdachten kon oppakken. Van hun verklaringen snap ik echter niets. Het woord ‘pedofiel’ is alleszins geen enkele keer gevallen toen ik afgetroefd werd.”