VIDEO: Spotliedje over burgemeesterssoap in Blankenberge hit op sociale media Volgens uittredend schepen Björn Prasse (Open Vld) waren er wel degelijk twee voordrachtsakten in omloop Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

16 januari 2019

13u25 0 Blankenberge De burgemeesterssoap in Blankenberge blijft maar duren. Nu circuleert er op sociale media een filmpje waarin de spot wordt gedreven met het uitblijven van de eedaflegging van de nieuwe burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Het liedje, gebaseerd op de melodie van Rasputin van Boney M., verwijst naar de problemen die er zijn om Dumery als burgemeester aan te stellen. Op dinsdagvoormiddag riep oppositiepartij Open Vld de media nog samen om de waarheid over het dossier aan het licht te brengen. Volgens uittredend schepen Björn Prasse (Open Vld) waren er wel degelijk twee voordrachtsakten in omloop. “Verschillende leden van de N-VA fractie, waaronder mevrouw Dumery, tekenden wel degelijk een voordrachtsakte met Ivan De Clerck als burgemeester. De N-VA wou hiermee in het najaar van 2017 een verdere samenwerking met de Open Vld bevestigen en tekende naast een voordrachtsakte voor een Open Vld burgemeester ook een beleidsakkoord voor de periode 2018-2024. De doelstelling was immers om, indien de Blankenbergse kiezer zijn vertrouwen in de Open Vld-N-VA-coalitie bevestigde, de samenwerking tot minstens 2024 verder te zetten. We behaalden samen ook 16 van de 27 zetels, maar N-VA besloot de gemaakte afspraken niet na te komen en zelfs de juridische waarde van de officiële en ondertekende voordrachtsakte naast zich neer te leggen.”

Dumery nodigde na die verklaringen meteen de media uit om de puntjes op de ‘i’ te zetten. “Er zijn nooit twee voordrachtsakten geweest", zegt ze. “Het is zoals in een huwelijk: je gaat een verbintenis aan, maar als er van alles gebeurt, kan je niet anders dan scheiden.” Volgens provinciegouverneur Carl Decaluwé kan de eedaflegging snel plaatsvinden. Hij heeft intussen bevestiging dat alle administratieve papieren in orde zijn.