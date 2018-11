Vervolgd voor duw aan winkeldetective 21 november 2018

02u22 0

Twee mannen van vreemde origine riskeren elk een effectieve celstraf voor een feit van diefstal met geweld, enkele gewone diefstallen en een poging. A.K. en A.D. werden deze zomer door een winkeldetective van een shop in Blankenberge betrapt toen ze met hun tanden de beveiliging van een pet hadden getrokken. De detective zette daarbij de achtervolging in, maar werd verschillende keren geduwd door het duo en moest daarop de achtervolging staken. Intussen was de politie al opgeroepen die het tweetal kon arresteren. Het bleek dat ze eerder ook al hadden geprobeerd een jas en een paar schoenen te stelen door de beveiliging te verwijderen en ook al in de Aldi enkele producten stalen. Het duo verscheen dan ook aangehouden voor de rechter. Ze vroegen om mildheid. De detective was geen burgerlijke partij. Vonnis op 18 december. (JHM)