Verstuurde Open Vld brieven betaald met stadsgeld? 23 november 2018

02u23 0

Open Vld Blankenberge moet mogelijk de kosten van 3.200 verstuurde brieven terugbetalen aan de stadskas. De brieven, die werden gefrankeerd en verstuurd met middelen van de stad, gaven uitleg over een extra tramhalte in de Grote Edestraat én bevatten bovendien ook flyers voor het Bal van de Burgemeester.





De officiële stadsbrieven werden enkel ondertekend door Open Vld-mandatarissen en dus niet door de stadssecretaris, zoals dat gebruikelijk is met overheidscommunicatie. Raadsleden Tanguy Veys (Vlaams Belang) en Sandy Buysschaert (CD&V) polsten naar de briefwisseling. "Ik vraag de gemeenteraad om de opdracht te geven aan het schepencollege om de nodige stappen te ondernemen om de kosten terug te vorderen. Dit is partijpolitiek misbruik", zegt Tanguy Veys. De gemeenteraad ging in op die vraag. Alle partijen, met uitzondering van Open Vld, stemden in met een onderzoek naar de oorsprong en de kostprijs van de brieven. Bij de partij vinden ze niet dat er fouten zijn gemaakt. "We hebben de kwestie voorgelegd aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en daar zeggen ze dat we niets onwettelijks hebben gedaan", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). (BHT)