Verstuur eens een historische ansichtkaart 20 augustus 2018

Voor het zomerproject van de erfgoedcel Kusterfgoed zijn in het Infopunt Toerisme historische ansichtkaarten van Blankenberge en de kust beschikbaar. Het initiatief is bedoeld als promotie voor de gloednieuwe beeldbank. "Postkaarten versturen vanop een vakantiebestemming is een traditie die jammer genoeg snel aan het verdwijnen is", zegt schepen Philip Konings (Open Vld). In de beeldbank zijn over Blankenberge bijna 500 beelden te zien. (BHT)