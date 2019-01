Verscherpt toezicht op hondenbaasjes: speelplein ligt vol hondendrollen Mathias Mariën

16 januari 2019

21u41 0 Blankenberge De preventiedienst van Blankenberge zal verscherpt toezicht houden op het achterlaten van hondendrollen op speelpleintjes.

“Tijdens een toezichtsactie merkten onze gemeenschapswachten op dat er zeer veel hondenpoep lag op één van de speelpleinen”, klinkt het bij de preventiedienst. “De diensten zijn verwittigd om dit op te ruimen en wij zullen een verhoogd toezicht uitvoeren. Maar we willen ook nog eens de hondenbaasjes er op wijzen dat zij steeds de hondenpoep moeten opruimen. Er staan immers overal vuilnisbakken.” Wie de komende tijd met zijn of haar hond gaat wandelen, neemt dus best een poepzakje mee.