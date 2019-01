Veroordeeld voor bestelen van eigen hulpbehoevende moeder Bart Boterman

09 januari 2019

10u09 0 Blankenberge Een man uit Blankenberge is veroordeeld tot 1 maand cel met uitstel omdat hij zijn eigen 81-jarige hulpbehoevende moeder, een vrouw uit Veurne, oplichtte.

Beklaagde Geert V. kreeg tien jaar geleden het beheer over de rekeningen van zijn moeder toen zijn vader stierf. Hij bracht de rekeningen na verloop van tijd over naar een kantoor in zijn woonplaats Blankenberge, waarop zijn moeder geen uittreksels meer kreeg en niet wist wat er gaande was. Jarenlang schreef Geert V. sommen geld over naar eigen rekeningen of haalde hij cash af. Maar na tien jaar kwam de diefstal dan toch aan het licht, waarop de familie klacht indiende tegen de zoon en de politie een onderzoek startte.

Volgens de advocaat van de familie ging het om 50.000 euro. Op het proces bekende Geert V. dat hij geld had ontvreemd, al ging hij het volgens hem over ongeveer 20.000 euro. Dat bedrag achtte de rechter ook bewezen in het vonnis, waardoor hij zijn moeder 20.000 euro moet terugbetalen als schadevergoeding. Daarnaast kreeg de man nog een boete van 600 euro.