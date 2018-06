Verneuwing Weststraat start in 2019 26 juni 2018

In Blankenberge maken ze zich op voor de vernieuwing van de Weststraat. Dat is een nieuwe fase in de transformatie van het hele centrum. Het voorontwerpdossier werd goedgekeurd en de bouwvergunning is verleend. De geplande werken omvatten het vernieuwen van de nutsleidingen, nieuwe riolering en de heraanleg van het wegdek. De Weststraat zal voor een groot gedeelte - waar de scholen zich bevinden - een fietsstraat worden, waarbij de fietser centraal op de weg zal kunnen rijden op comfortabel asfalt. De auto's blijven welkom, maar zullen hun snelheid moeten aanpassen aan die van de fietsers. Waar mogelijk zal het centrale gedeelte van de rest worden afgescheiden met haagjes. De eerste beperkte werken starten eind augustus al, maar de eigenlijke vernieuwing is voor 2019. Ook de Van Maerlantstraat komt dan aan de beurt. In de loop van 2020 moet het gigantische wegenwerk afgerond zijn. (BHT)