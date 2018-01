Vermiste vrouw teruggevonden 02u44 0

De vermiste Lien Bisschop (28) uit Blankenberge is in goede gezondheid teruggevonden. De vrouw verdween dinsdagavond in haar woning en liet daarbij alles achter. De politie startte een onderzoek en maakte daarbij ook gebruik van sociale media. "Het bericht werd meteen 8.500 keer gedeeld en 320.000 keer gelezen. Dat leverde verschillende nuttige tips op bij de zoektocht. Het bewijst de kracht van sociale media", zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette.