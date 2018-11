Vermeende inbrekers gevat na tip voorbijganger 06 november 2018

02u26 1

De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee mannen aangehouden, die worden verdacht van een inbraakpoging op de Zeedijk in Blankenberge.





Een patrouille kon het duo afgelopen weekend klissen, nadat een alerte voorbijganger 's nachts de politie had gebeld. Ze werden opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besloot hen in de gevangenis te houden. Bij de politie van Blankenberge benadrukken ze dat iedereen verdachte meldingen altijd mag melden. "Deze zaak bewijst nog maar eens dat we de hulp van de burger goed kunnen gebruiken", zegt woordvoerder Philip Denoyette.





"Onze boodschap is dan ook duidelijk: wie verdachte situaties opmerkt, gelieve ons te contacteren", aldus woordvoerder Philip Denoyette. (MMB)