Verkiezing sportheld moet opnieuw na gesjoemel met stemmen 10 april 2018

Blankenberge De erfgoedcel Kusterfgoed moet de verkiezing van de grootste lokale sportheld of sportteam uit Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge noodgedwongen overdoen wegens gesjoemel met de stemmen.

"Eigenlijk willen we vooral onze lokale sporters van vroeger en nu in de kijker zetten op onze Sportheldenexpo van 22 april. De sportheldenverkiezing is daar een ludiek exponent van. Onze IT-dienst merkte echter op dat één iemand 36.000 stemmen had verzameld op de verkiezingspagina van onze website. Dat leek buitenproportioneel veel en blijkbaar vergaarde de man automatisch stemmen via wisselende IP-adressen. We hebben besloten de verkiezing over te doen via Facebook, waarbij men de foto van zijn of haar sportheld kan liken. Omdat slechts een stem per profiel mogelijk is, lijkt dit veiliger. We hadden niet gedacht dat ook deze verkiezing onderhevig zou zijn aan doping. Jammer voor alle anderen die wel op de normale manier hun stemmen bekwamen", reageert Marleen Soete, voorzitter van Kusterfgoed en schepen in De Haan.





Tot 20 april

Er kan nog tot 20 april gestemd worden via de Facebookpagina van Kusterfgoed. De winnaars worden op 22 april bekendgemaakt tijdens de Sportheldenexpo in de Koninklijke Stallingen in Oostende.





