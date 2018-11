Verbeterde premies voor arme gezinnen met kinderen 20 november 2018

Op voorstel van de Blankenbergse OCMW-voorzitter Björn Prasse (Open Vld) zijn de sociale premies van het Sociaal Huis herwerkt en goedgekeurd. Na enkele jaren waren die aan een update toe. Alle premies houden nu maximaal rekening met kinderarmoede. Zo worden alle premies voor gezinnen met kinderen versterkt. Daarnaast is ingezet op het maximaal bereiken van de doelgroep, met name door de inkomensgrenzen en de leeftijdsgrenzen op punt te stellen. "Verder is de leeftijdsgrens voor taxicheques verlaagd van 80 naar 70 jaar", zegt Prasse. "Ook laten we alleenstaanden en gezinnen toe tot de vrijetijdstoelage."





(BHT)