Veiligheidsoverleg na kraanincident 02u41 0 Blankenberge Het ongeval met een torenkraan van woensdag in Nieuwpoort zet ook de andere kustgemeenten op scherp.

Door de hevige wind viel toen een torenkraan op een flatgebouw. Eén vrouw liet daarbij het leven. "We houden de situatie erg nauwgezet in het oog, want ook de komende dagen wordt slecht weer voorspeld", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) van Blankenberge.





"Daarom zitten we vanaf nu elke dag om 10 uur samen met de Veiligheidscel. Daarbij wordt gekeken welke maatregelen er nodig zijn om bijvoorbeeld evenementen te vrijwaren van schade. Met Bel'Lumière hebben we een driedaags openluchtspektakel op de agenda staan.





Daarvoor zijn tenten opgebouwd. Die houden we in de gaten. Ook torenkranen horen daarbij. Maar specifieke maatregelen worden voorlopig niet genomen."





Ook in Zeebrugge wordt de aandacht verscherpt.





"Normaal is de situatie van kraan en omgeving niet zomaar te vergelijken, maar ik vroeg zowel de politie als de brandweer aandacht voor de situatie", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). (BHT)